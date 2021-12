Nella puntata del 29 novembre 2021 il cast del Grande Fratello Vip 6 si è arricchito di tre nuovi concorrenti. A varcare la celebre porta rossa della Casa sono stati Valeria Marini, Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli, tutti veterani del GF. La prima ad entrare in scena è stata Valeria che in questa edizione gareggia insieme, come concorrente unico, con Giacomo, il chirurgo plastico dello star system.

La showgirl si è presentata davanti alle telecamere con un occhio bendato, suscitando la curiosità di molti inquilini che non sapevano nulla dell’intervento all’occhio della soubrette. Valeria, infatti, ha recentemente subito una delicata operazione per un foro maculare, che ha rischiato di farle perdere la vista. Tutto però è andato per il meglio e ora può partecipare serenamente al suo secondo Grande Fratello.

Poco dopo ha fatto la sua entrata nella casa Giacomo Urtis, conosciuto da tutti per essere il guru della chirurgia estetica dello showbiz. Anche per lui questo è un ritorno nella Casa del GF, in quanto ha già partecipato alla stagione numero cinque del reality. Gli abitanti della casa lo hanno accolto con grande entusiasmo e, come già detto, lui e Valeria fanno squadra gareggiando come un unico concorrente.

L’ultima new entry di questa 23esima puntata dello show è Biagio D’Anelli, che torna nella Casa più spiata d’Italia a 11 anni di distanza dal suo primo Grande Fratello. Classe 1983, l’opinionista ha da subito messo in chiaro molte sue idee circa i suoi nuovi coinquilini. Nella clip di presentazione ha infatti commentato gli atteggiamenti di Alex Belli, che secondo lui ha un piede in due scarpe, ma anche su Soleil, che a suo parere a volte eccede.