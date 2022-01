Katia Ricciarelli continua a muoversi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip attraverso lo scivoloso confine tra ciò che può legittimamente considerarsi politicamente scorretto e ciò che, invece, è semplice ignoranza e maleducazione. E con le ultime frasi razziste (e di body shaming) rivolte a Lulù Selassié, anche lo sponsor del reality show, Mikado, ha deciso di dissociarsi dalle parole della cantante lirica.

“Mikado è da sempre sostenitore di valori come rispetto e inclusione e ci dissociamo da qualsiasi comportamento dei concorrenti non coerente con i nostri valori. A tal proposito abbiamo già segnalato alla produzione del programma alcuni avvenimenti”. Anche altri sponsor del reality stanno agendo nella stessa direzione, mentre sul Corriere della Sera, è stato pubblicato un lungo articolo che riassume la vicenda con questo titolo:

“Katia Ricciarelli, le uscite orrende e razziste su gay, disabili e omosessualità, sono inaccettabili sulla tv generalista”, mentre all’interno del pezzo si legge: “La soprano si è distinta per insulti senza filtro che denotano anche mancanza di pudore e saggezza per una donna di 75 anni: forse farebbe meglio a frequentare altri lidi”.

Non è certo la prima volta che Mikado interviene su una questione simile, che riguarda le parole dei concorrenti (o del conduttore, Alfonso Signorini). Proprio a novembre 2021, infatti, Mikado aveva condannato le pesanti frasi sull’aborto pronunciate dal direttore di Chi, dissociandosene completamente, proprio come ha fatto con Katia Ricciarelli.

“Nessuno all’interno del programma parla a nostro nome e che abbiamo già segnalato il fatto all’emittente. Non condividiamo quanto è accaduto. Il programma stesso in un comunicato stampa ha preso le distanze dall’evento in questione in quanto le dichiarazioni sono state fatte in maniera esclusivamente personale”.