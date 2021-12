Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 6 dicembre, Lulù Selassié ha raccontato un periodo molto difficile della sua vita. La principessa, infatti, ha reso nota la crisi finanziaria che ha colpito in passato la sua famiglia, costringendo lei e i suoi fratelli ad affrontare numerose difficoltà. Un momento delicato che Lulù ha ripercorso in puntata nella Mistery Room.

“Non c’era nessuno che ci stava vicino“, ha dichiarato, tra le lacrime, la principessa ad Alfonso Signorini.

“Non potevamo comprare delle cose da mangiare. Le stesse persone che abbiamo aiutato non ci volevano aiutare più. Vivevamo grazie alle pochissime persone che nonostante tutto ci hanno dato una mano. Eravamo sette persone con due cani; ci sono stati momenti molto pesanti dove dovevamo decidere chi mangiava. Grazie a questa cosa ho capito veramente chi ci voleva bene”.

Un pensiero, poi, Lulù l’ha dedicato ai suoi genitori, che sono riusciti comunque a mantenere unita la famiglia nonostante il difficile periodo. Anche Jessica Selassié ha concordato con la sorella: “Nonostante tutte le difficoltà, nostro padre è sempre riuscito a portarci il pane a casa. Sono sempre stati dei genitori che ci hanno dato la forza“.

Le principesse, inoltre, hanno ricevuto un messaggio dal fratello Christian. Una lettera molto dolce in cui il ragazzo le ha incoraggiate e spronate ad andare avanti affrontando questo percorso al Gf Vip al meglio. “Non avrei mai pensato che un giorno mi sarei ritrovato qui per a scrivere una lettera. Lulù, anche se spesso non ti senti capita, ora sei entrata nel cuore di molte persone. Jessica stai dimostrando un carattere meraviglioso”.