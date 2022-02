L’abito (da sogno) di Nathalie Caldonazzo al Grande Fratello Vip

L'attrice ha sfoggiato un vestito nero a sirena con scollo incrociato con rouches e balze trasparenti. Senza spalline e lungo fino ai piedi, si è rivelato il look ideale da sfoggiare per l'incontro con la figlia Mia Sangiuliano.

È stata una serata emozionate al Grande Fratello Vip per Nathalie Caldonazzo. L’attrice, infatti, – tra le protagoniste indiscusse di questa edizione del reality show – ha ricevuto a sorpresa la visita della figlia Mia Sangiuliano, nata dal suo amore, oggi finito con Riccardo Sangiuliano.

“Mia è tutta la mia vita, una ragazza veramente in gamba. Sono orgogliosa di lei, ne ha superate tante, ha una grande forza, dignità e carattere” – ha detto la concorrente del Grande Fratello Vip parlando del rapporto con la figlia. La giovane, che compirà 18 anni quest’anno, è anche felicemente fidanzata e si è mostrata emozionatissima nel rivedere la mamma e pronta a rassicurarla su scuola e vita quotidiana.

Dal canto suo, l’attrice, non è riuscita a mascherare l’emozione, che l’ha resa ancora più bella e umana. E per una puntata così emozionante Nathalie non ha di certo sbagliato look. Per la diretta del 7 febbraio, infatti, l’attrice ha sfoggiato un abito nero con scollo incrociato semplicemente meraviglioso, acquistato nel luxury store Judith Boutique.

Si tratta di un vestito a sirena e senza spalline, che mette in evidenza il decolleté. Lo scollo incrociato con rouches e balze trasparenti mette in risalto anche le spalle, mentre l’abito super aderente fascia alla perfezione la silhouette di Caldonazzo. Il punto vita, invece, è messo in evidenza da un maxi cinturone in tinta con dettagli in strass. Il vestito scende poi più ampio sotto al ginocchio, con uno strascico corto che slancia la figura.

Nathalie ha sfoggiato un trucco deciso sugli occhi, uno smokey eyes che incornicia la palpebra alla perfezione, e un rossetto nude che conquista. Insomma, un outfit unico per una serata ricca di emozioni.