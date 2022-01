Non si placano gli animi all’interno della casa del Grande Fratello Vip: nella puntata del 7 gennaio a scontrarsi sono state Carmen Russo e Nathalie Caldonazzo. La ballerina e l’attrice si sono rese protagoniste di una lite riguardante la loro (presunta) amicizia fuori dal reality: se, infatti, la prima sosteneva di non aver mai avuto un legame di amicizia con la seconda, quest’ultima l’ha smentita. Ed ecco che le tra le due concorrenti si solleva la polemica.

Polemica scoppiata durante la fase delle nomination della serata, in cui Carmen Russo ha deciso di mandare a rischio eliminazione proprio Caldonazzo. Un gesto che ha deluso l’attrice, convinta che lei e la ballerina fossero amiche, e che l’avrebbe difesa. Alfonso Signorini, però, ha voluto mostrare un video in cui Russo denuncia la falsità delle sue affermazioni, sostenendo di non averla mai incontrata al di fuori del Gf Vip: “Non mi piacciono le bugie […] È il tipo di donna completamente il contrario di quello che sono io e quindi non mi interessa. Non ci troviamo non c’è feeling”. Ma Caldonazzo non ci sta: “Come fai a dire questo? Io sono stata invitata al tuo matrimonio, Carmen“.

Una frase che ha lasciato senza parole la ballerina, la quale ha immediatamente negato tutto, offesa dalle parole di Nathalie Caldonazzo. Così, l’attrice rincara la dose: “Mi ha telefonato Enzo Paolo e mi ha invitato“, ha detto, facendo riferimento al marito di Carmen Russo, il quale l’avrebbe chiamata personalmente per invitarla al matrimonio. “Sarà stata la sorella di Enzo Paolo“, si difende la gieffina, che non ha voluto accettare il fatto che la collega e il marito si conoscessero da anni.

“No: è stato lui. Non me lo sto inventando“, ha insistito l’attrice. “Io Enzo Paolo l’ho sentito anche prima di entrare al Gf, mi ha chiamata lui“. Una lite che gli spettatori hanno già definito matrimonio-gate, visto che è destinata a continuare. Signorini, infatti, ha proposto alle due concorrenti di coinvolgere direttamente Enzo Paolo Turchi, in modo da sentire direttamente da lui quale sia la verità. Nel frattempo, Russo ha liquidato la showgirl con un laconico “Non sapevo neanche che avesse il tuo numero“.