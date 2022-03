Gf Vip, tutte le nomination della puntata del 28 febbraio 2022

Mancano meno di due settimane per l’attesissima finale del Grande Fratello Vip 6, e gli animi si scaldano sempre di più. La quarantacinquesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini ci ha regalato moltissime sorprese (come la doppia eliminazione di Nathalie Caldonazzo e Alessandro Basciano con votazione lampo), o le nomination che ci hanno portato a scoprire chi sono i vip che potrebbero dover lasciare la Casa di Cinecittà poco prima della finale.

Durante la puntata di lunedì 28 febbraio, tutti i ‘vipponi’ hanno votato in modo palese per decidere chi mandare in nomination. Tutti tranne – naturalmente – Delia Duran e Lulù Selassié, che non possono essere nominate e che sono di diritto tra i finalisti di questa sesta edizione del reality show. Alla fine delle nomination i concorrenti più votati sono stati: Antonio Medugno, Miriana Trevisan, Giucas Casella, Sophie Codegoni e Davide Silvestri.

Antonio Medugno è risultato il concorrente nominato più volte, e gran parte dei ‘vipponi‘ ha motivato la scelta affermando che Medugno è l’ultimo arrivato nella casa e non c’è stato modo di costruire un legame forte in così poco tempo. Proprio per questa ragione è finito nuovamente al televoto nonostante sia già stato salvato due volte nel corso della puntata.

Soleil Sorge ha nominato Miriana, mentre Barù Antonio, così come Sophie Manila. Jessica ha scelto Giucas Casella, sottolineando che abbia problemi di salute, (cosa che Giucas ha prontamente smentito). Poi finite le nomination palesi Lulù Selassié e Delia Duran hanno espresso le loro preferenze in confessionale: la prima ha nominato Davide Silvestri, la seconda Miriana Trevisan. Non resta che aspettare il 3 marzo per scoprire chi dovrà lasciare la Casa di Cinecittà a pochi giorni dalla finale.