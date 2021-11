Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. Il reality show condotto da Alfonso Signorini ha annunciato – complice l’ottimo numero di ascolti – di aver prolungato di altri tre mesi la durata del programma. E nella puntata del 22 ottobre entreranno nella casa di Cinecittà ben due nuovi concorrenti: Maria Monsè e Patrizia Pellegrino.

Classe 1974, Maria Monsè è un’attrice e opinionista televisiva, volto noto del piccolo schermo. Per lei si tratta della seconda partecipazione nel reality del Grande Fratello Vip. Ha già preso parte, infatti, alla terza edizione dello show, quella condotta da Ilary Blasi. È sposata con l’imprenditore salernitano Salvatore Paravia, da cui ha avuto una figlia Perla Maria.

Patrizia Pellegrino, invece ha 59 anni ed è un’attrice e conduttrice televisiva. Anche lei ha già avuto esperienze con i reality, avendo partecipato all’Isola dei famosi nel 2004. L’attrice vanta una lunga carriera cinematografica, televisiva e teatrale: tra i film o le serie a cui ha preso parte ci sono Tutti i sogni del mondo (2003) Don Matteo, nell’episodio Cuori solitari (2004), Baciati dall’amore (2011) e Il bambino cattivo (2013). L’attrice è stata sposata con l’imprenditore Stefano Todini, da cui però si è separata nel 2013.

Alfonso Signorini aveva già annunciato che ci sarebbero state diverse new entry, che avrebbero fatto il loro ingresso nella casa in modo scaglionato. “Lunedì entreranno nuovi concorrenti, ma non saranno i soli, ne entreranno almeno altri dieci. Tra l’altro i vipponi in casa non sanno che il Gf Vip non terminerà a dicembre, ma a marzo“. Tra i nomi più chiacchierati ci sono quello di Vera Gemma e Nathalie Caldonazzo, poi alcuni tronisti come Giulio Raselli e Giulia Cavaglia, ma anche Valeria Marini, che secondo alcuni rumors otrebbe entrare molto presto nella casa di Cinecittà.