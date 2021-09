Jessica Maconnèn Hailé Selassié è una dei ventidue concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La principessa etiope, dopo la partecipazione al docu-reality di MTV Riccanza, fa parte del cast dello show condotto da Alfonso Signorini che è iniziato lunedì 13 settembre 2021 su Canale 5. In questa stagione anche una novità: le opinioniste sono Adriana Volpe, ex gieffina nel 2020 e Sonia Bruganelli, imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis.

Jessica entra nella casa più spiata d’Italia insieme alle sue due sorelle, Clarissa e Lucrezia. Le tre giovani appartengono al nobile casato di Hailé Selassié, ultimo imperatore d’Etiopia, detronizzato nel 1974. Ha 26 anni e vive a Roma, in una casa che affaccia direttamente su Piazza di Spagna. Si è sempre definita una principessa moderna, che vuole lavorare e ottenere dei risultati.

Conduce una vita agiata e ha un maggiordomo e un autista personale. Ha studiato marketing e nel 2017 ha partecipato alla seconda stagione di Riccanza, nella stessa edizione di Tommaso Zorzi, con cui è amica. In una delle puntate del programma ha dichiarato:

“I mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi e mai li prenderò… è molto più comodo avere un autista che ti aspetta mentre fai shopping e tra l’altro non ti fanno neanche male i piedi se indossi i tacchi… non c’è il principe però io aspetto eh…”.