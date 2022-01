Il Grande Fratello vip sembra assomigliare sempre di più all’Isola dei Famosi. Il cibo in casa scarseggia e la fame è motivo di discussione fra i concorrenti. Tutto è cominciato con una punizione imposta dagli autori a causa dello scarso livello di igiene e pulizia nella casa. Per incentivare i vip a mantenere l’ordine, la produzione ha deciso di diminuire il budget settimanale assegnato per la spesa.

A quanto pare, però, molte celebrità non hanno rispettato le regole, lasciando l’onere delle faccende di casa sempre alle solite poche persone. Di conseguenza, un considerevole taglio dei fondi per il cibo ha prevedibilmente fatto scoppiare il caos fra tutti gli inquilini. I frequenti spuntini notturni di alcuni vip, soprattutto, sono stati motivo di discussione.

Può sembrare assurdo, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata un semplice uovo. L’imprenditore Gianmaria Antinolfi, l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni e l’ex tentatore di Temptation Island Alessandro Basciano, nel cuore della notte hanno deciso di prepararsi delle crepes, utilizzando una delle 18 uova disponibili.

Dopo essersene accorto, l’attore Davide Silvestri ha informato gli altri del “furto”, credendo che i ragazzi avessero consumato tre uova e non solo una. Il malinteso ha fatto scoppiare una polemica che ha diviso i fan della trasmissione.

C’è chi ha ritenuto irrispettoso il gesto di Antinolfi, Codegoni e Basciano, dal momento che le uova erano state messe da parte nei giorni precedenti per preparare delle frittate per tutti. Altri, invece, hanno considerato esagerata la discussione nata a causa di Silvestri, che in seguito si è giustificato ribadendo che non aveva capito fosse stato utilizzato un solo uovo e non tre.

In ogni caso, al reality non si respira un’aria tranquilla e la bufera delle uova sembra proprio essere soltanto l’inizio.