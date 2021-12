Manca ormai poco al Natale e, in seguito alla sua squalifica, Alex Belli non potrà trascorrere le feste all’interno della casa del Grande Fratello vip insieme ai suoi ex coinquilini. Durante una delle ultime puntate, infatti, l’attore aveva violato le regole anti-covid abbracciando la moglie Delia Duran.

La donna si era recata negli studi del GF con l’intento di lasciarlo, a causa dell’ambigua relazione che il marito aveva intrapreso con l’influencer Soleil Sorge durante la loro permanenza nel reality. A quel punto, Belli si era avvicinato a lei per cercare di farle cambiare idea, infrangendo le regole della trasmissione. I due sono poi usciti insieme dal programma.

La coppia è stata a lungo criticata e accusata di aver orchestrato una messa in scena per fare audience calpestando i reali sentimenti di Sorge, la quale non ha per niente apprezzato il loro comportamento.

In vista delle feste, Belli ha voluto inviare nella casa una lettera destinata agli amici con i quali ha stretto un rapporto durante la permanenza nello show:

“Cari grandi fratelli e sorelle, nonostante io non sia fisicamente lì con voi, il mio cuore e le mie energie sono in ogni angolo di quella casa. Sappiate che mi mancate tanto. A te Katia, mia insegnante di vigore e di vita. A te David, mio compagno di creatività e leggerezza.

E a te Manuel, mio consigliere, con la forza di mille uomini. A Manila, con la tua forza alfa che regge la casa. Alla piccola Sophie, anche a te che compi gli anni nel mio stesso giorno. Infine a te Soleil, compagna di avventura e di chimiche artistiche. A tutti voi che mi avete lasciato nel cuore il vostro amore, buon Natale, Alex”.

In allegato, l’ex concorrente ha fatto recapitare anche un regalo da aggiungere al presepe che i vip hanno ricevuto in dono per allestire la casa a tema natalizio: una piccola statuina raffigurante l’attore.

Il dono ha immediatamente colpito Soleil Sorge, che ha subito esclamato ironica:

“Ci ha regalato sé stesso, strano, non me lo sarei mai aspettato da lui!”.