Un televoto importante ha decretato chi è il nuovo preferito del pubblico nella puntata del 17 gennaio del Grande Fratello Vip. In nomination sono andati Kabir Bedi, che ha festeggiato da poco il suo settantaseiesimo compleanno, – precisamente il 16 gennaio – Federica Calemme e il duo formato da Valeria Marini e Giacomo Urtis. L’esito della votazione ha premiato Kabir Bedi, che ha poi avuto il compito di scegliere chi mandare al televoto.

L’interprete dell’indomito Sandokan ha optato per Federica Calemme. Analizzando quali sono state le percentuali delle preferenze del pubblico da casa, balza subito all’occhio come l’attore abbia riscosso la simpatia dei telespettatori, conquistando il 40% dei consensi. Staccata di 7 punti troviamo Federica, che con il suo 33% ha comunque ottenuto un risultato nettamente migliore di Urtis e Marini, fermatisi al 27%. I due, che hanno stretto numerosi legami all’interno della Casa, non mancano però mai di battibeccare tra di loro, creando dinamiche e siparietti molto divertenti.

La modella napoletana ora dovrà cercare di guadagnarsi la permanenza nella Casa più spiata d’Italia. In un momento che peraltro per lei è già molto delicato dal punto di vista sentimentale. La venticinquenne, infatti, è stata messa al corrente dalla sua migliore amica, tramite una messaggio mostratale da Alfonso Signorini, del fatto che il ragazzo che frequentava prima di entrare al Gf ha deciso di interrompere la relazione. Ora Federica, che ultimamente si sta avvicinando a Gianmaria Antinolfi, dovrà valutare se approfondire il rapporto con l’imprenditore napoletano oppure se prendersi un momento per riflettere.

Conclusasi la questione del televoto, i vipponi hanno poi festeggiato insieme il compleanno di Katia Ricciarelli, che ha compiuto 75 anni.