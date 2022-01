Tra liti, tensioni e grandi sorprese, la puntata del Grande Fratello Vip 6 di lunedì 17 gennaio 2022 ha avuto, puntuali come sempre le sue nomination. Ad andare al televoto questa volta sono Valeria Marini e Giacomo Urtis, che ricordiamo partecipano come unico concorrente, Federica Calemme, Jessica Selassié e Davide Silvestri.

L’ex professoressa de L’Eredità è stata scelta da Kabir Bedi dopo che l’attore è stato nominato come preferito dal pubblico del GF. Nel corso delle nomination palesi, fatte come da tradizione all’interno della stanza Superled, Nathaly Caldonazzo dà il suo voto a Davide: “È l’unico con il quale non riesco a trovare un punto d’incontro”. Anche Lulù e Federica decidono di dare il loro voto proprio all’ex attore di Vivere.

Dopo gli avvenimenti nel corso della serata, Jessica a sorpresa decide di nominare Sophie Codegoni: “Sono stata un’amica molto presente” afferma con una certa delusione. Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan, invece, decidono di dare il loro voto alla coppia stellare formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis, mentre questi ultimi due ricambiano il voto all’imprenditore napoletano. Manila Lazzaro e Sophie mandano al televoto Jessica e Davide ricambia Nathaly votandola. Infine, Katia Ricciarelli sceglie Miriana, aggiungendo questa frase: “Sento che non c’è affetto”.

Gli immuni di questa terza settimana di gennaio 2022 del GF Vip 6 sono: Manuel Bortuzzo, Barù e Alessandro Basciano. Le due opinioniste in studio, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, chiamate ad esprimere le loro preferenze hanno deciso altro. Adriana decide di regalare l’immunità a Giucas Casella, mentre Sonia decide di dare il suo voto a Soleil Sorge, dopo averla vista molto turbata negli ultimi giorni e desidera che si goda serenamente questa esperienza: “Fai il tuo percorso, tranquilla”, le dice rincuorandola.