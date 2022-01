Sophie Codegoni si sente sempre più legata ad Alessandro Basciano, tanto da affermare che se l’ex tentatore di Temptation Island dovesse essere eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip lei preferirebbe abbandonare il reality e seguirlo. Tutto è nato da un discorso che l’ex tronista di Uomini e Donne ha affrontato con Miriana Trevisan, in cui si è lamentata delle voci che circolano su di lei e Basciano secondo le quali lui la starebbe soltanto prendendo in giro. La ventenne, però, non è assolutamente d’accordo e si è sfogata con la showgirl riguardo ai propri sentimenti.

Io con lui sto tanto bene, sono quindici giorni che ci dormo insieme, ci rido e ci scherzo e penso di non essere frenata. In più credo di essere rinata. Soprattutto la cosa che fa capire la cosa che sono sincera e chiara è che continuo ad essere amica di Gianmaria. Perché con lui sono sempre stata limpida. E infatti adesso stiamo senza problemi insieme io, lui, Ale e anche Federica. Qui invece vogliono sempre trovare i problemi e adesso vedono del marcio in Ale. Continuano a dire che mi prende in giro, io invece continuo a vivermela. Dovrei non vivermela?”.

Alessandro Basciano, al momento, è in nomination e potrebbe lasciare la casa di Cinecittà se il pubblico dovesse decidere di eliminarlo durante la puntata del programma in onda su Canale 5 il 3 gennaio. Questa possibilità spaventa molto Sophie, che ha affermato che se lui uscisse lei potrebbe decidere di abbandonare il reality e seguirlo

“Questo è il mio percorso, ok però non so cosa succederà stasera, fidati. Per le sensazioni belle che sento, se lui (Alessandro) stasera esce, io potrei uscire perché per me lui adesso é quella cosa che mi fa stare qui”.

Sophie Codegoni però, non è a conoscenza del discorso affrontato da Alessandro Basciano con Gianmaria Antinolfi, di cui lei è l’ignara protagonista. In un recente téte a téte, i due hanno parlato proprio di Sophie in toni offensivi e denigratori, nonostante il rapporto di complicità che si è instaurato tra l’ex tronista e Alessandro Basciano.