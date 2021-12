Jessica Selassié sembra essersi finalmente messa l’animo in pace riguardo il rifiuto di Alessandro Basciano. In seguito all’arrivo dell’imprenditore 32enne nella casa del Grande Fratello vip, la principessa etiope aveva immediatamente espresso un interesse verso di lui, purtroppo non ricambiato.

Basciano, infatti, ha sin da subito orientato le sue attenzioni verso l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni, la quale ha ricambiato di buon grado mettendo a rischio il suo rapporto d’amicizia con Jessica Selassié.

La principessa, inizialmente, ha reagito male al loro avvicinamento e ha versato fiumi di lacrime a causa del due di picche. Adesso, però, sembra aver messo da parte l’amarezza. È proprio con Basciano che la ragazza si è lasciata andare a uno sfogo, raccontandogli un po’ del suo passato e del perché si sente spesso così insicura:

“Sono stata per cinque anni single. Due anni li ho passati dove neanche mi piacevo. Avevo accumulato tanti chili perché non mi piacevo, per due anni non ho messo né i pantaloncini né il costume da bagno. Dopo aver scoperto il mio problema sono tornata al peso forma di prima. Però nonostante ho iniziato a piacermi di nuovo, puntavo un ragazzo e non gli piacevo, sono molto autocritica. Pensavo: se non gli piaccio la colpa è mia, il problema è mio. Speravo di entrare qui e di trovare qualcuno che mi potesse piacere. Sono entrata ed ho trovato solo uomini sposati e quindi… Mi faccio mille film perché sono molto autocritica verso me stessa”.

Di fronte alle confessioni, Basciano ha ascoltato la ragazza e, infine, ha provato a darle dei consigli:

“Hai un atteggiamento sbagliato, tu ti lanci subito, devi farti desiderare. Ti devi lanciare dopo, devi stare più sulle tue”.

Rispetto al suo atteggiamento con gli uomini, anche la sorella della principessa – Lulù Selassié – ha avuto da ridire, mettendola in guardia:

“Non paragonare i miei comportamenti con Manuel ai tuoi con Alessandro. Io ho fatto quello che dovevo fare perché quello che c’è tra me e Manuel è vero amore. Quindi non rompermi e non dire più queste cose, non paragonare queste due situazioni. Io avevo capito già che con Manu era qualcosa di reale. I miei sforzi avevano senso, quello che fai tu con il nuovo non ha senso. Appari quasi folle a correre dietro ad uno che nemmeno ti vuole. Se ci fosse stata Clarissa ti avrebbe detto le stesse identiche cose. Se c’era lei ti frenava prima. Lui appena entrato ha detto ‘mi piacciono tizio e caio’ non ha fatto il tuo nome. Tu dovevi essere intelligente e non farti fregare”.