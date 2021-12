Gf Vip, arriva un topolino a seminare il panico nella casa di Cinecittà

La pulizia e l’ordine, per usare un eufemismo, non sembrano regnare all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Tra camere da letto sempre sottosopra e la cucina poco curata (con piatti e bicchieri abbandonati in giro per la casa), le condizioni igieniche non sono delle migliori. E queste abitudini degli inquilini potrebbero aver attirato l’attenzione di un ospite davvero indesiderato.

Le telecamere della casa di Cinecittà hanno infatti immortalato, come viene mostrato in un video pubblicato dalla pagina Trash italiano, un topo che girovagava in giardino. La presenza dello sgradito animaletto, in verità, era già stata segnalata nei giorni scorsi da Gianmaria Antinolfi, che aveva raccontato di aver avuto un incontro poco piacevole con il topo quando si era recato in confessionale.

“Tu non sai cosa è successo a me! Io stavo entrando in confessionale, apro la porta…sai ci stanno le piramidi? Apro, questo era sulle piramidi che mi guarda, mi salta proprio addosso. Io sono saltato indietro e lui ha iniziato a scappare, poi è uscito fuori”, aveva raccontato l’imprenditore napoletano a Soleil Sorge e a Giacomo Urtis, mimando la fuga del roditore.

Ora che c’è la prova video, non ci sono più dubbi: c’è un topo che si aggira all’interno della casa e che probabilmente trova nel disordine regnante il suo habitat preferito. Non è comunque la prima volta che un roditore viene attirato nella casa di Cinecittà. Già nella scorsa edizione, infatti, i concorrenti avevano avvistato e segnalato la presenza di un topo negli spazi del loft più spiato d’Italia.