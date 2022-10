Giaele De Donà confessa al GFVip: ho un matrimonio aperto e mio marito paga le vacanze per me e le mie amiche.

Non è bastata l’espulsione di Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip per agitare le acque ma è subito pronto un nuovo scandalo che promette di catturare l’attenzione dei telespettatori. Questa volta al centro della disputa c’è Giaele De Donà che durante la notte ha confessato ai suoi coinquilini di avere un rapporto molto aperto con il marito, tanto da trascorrere solo pochi giorni di vacanza con lui per poi proseguire il resto del periodo con diverse amiche, fra le quali una molto speciale. Alfonso Signorini ovviamente non perde occasione di approfondire l’argomento.

A lanciare la bomba era stata già qualche ora prima Carolina Marconi la quale aveva raccontato che Giaele non solo sarebbe solita trascorrere solo pochi giorni di vacanza con il marito ma preferirebbe anche la compagnia delle amiche durante le ferie, sostenendo di divertirsi di più in questo modo. A peggiorare la situazione, poi, l’intervento del conduttore che, in quanto direttore anche della rivista Chi, ha confermato l’indiscrezione aggiungendo che proprio quest’estate Beck avrebbe pagato per la moglie e una misteriosa amica un weekend a Capri da 30mila euro.

Al termine della puntata Giaele ha poi tenuto a precisare sia a Elenoire Ferruzzi che ad Alberto De Pisis che la misteriosa amica avrebbe in qualche modo contribuito alle spese della vacanza, pagando una parte di costi e che il marito non sarebbe poi così generoso con tutti. Queste affermazioni, però, non hanno fatto altro che alimentare il gossip alla caccia del nome dell’amica. Poi è stata la stessa Taylor Mega che ha pubblicato un post di precisazione, uscendo così allo scoperto.