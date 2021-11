Tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié pare essere tornata la calma. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 6 hanno fatto parlare di sé nel corso delle varie puntate e daytime dove hanno litigato in più occasioni. La giovane principessa etiope nutre dei sentimenti sinceri verso l’ex nuotatore ma lui chiede che vengano rispettati i suoi spazi. Dopo l’ultimo scontro acceso in cui Manuel ha perso le staffe e ha cacciato via la ragazza, ora sembra si sia tornati alla normalità.

Vi raccomandiamo... Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié al GF Vip 6 col sogno di fare la cantante

Durante la diretta del 15 novembre 2021 su Canale 5, Lulù ha perfino ricevuto delle velate scuse da parte di Alfonso Signorini, che nella puntata di venerdì 12 novembre aveva avuto parole molto dure per la concorrente. “Mi rendo conto di essere stato un po’ rigido con te” – ha esordito Alfonso, dopo averle chiesto di parlare da soli – “Sono stato un po’ un papà severo, ho esagerato. Ma a volte la severità fa bene”. Lulù, che è anche a rischio eliminazione insieme alle sorelle, Sophie Codegoni e Soleil Stasi, ha dimostrato di aver compreso le parole del conduttore.

Dopo Alfonso Signorini le ha chiesto quali fossero i suoi attuali sentimenti per Manuel Bortuzzo: “Ovviamente non sono cambiati. Questa settimana l’ho visto più sereno, forse anche per il fatto che gli era passata la febbre. Gli ho anche scritto una lettera in cui gli spiegavo quali fossero i miei sentimenti”. Il padrone di Casa, commosso dalle parole di Lulù, le ha poi permesso di incontrare Manuel e tra i due, pare finalmente si sia chiarito tutto e sia tornato il sereno.