Gigi Hadid e Zayn Malik di nuovo insieme alla festa di compleanno di lui

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che sia in corso un ritorno di fiamma tra Zayn Malik e Gigi Hadid. Domenica scorsa i due sono stati beccati dai paparazzi mentre passeggiavano a braccetto e più felici che mai per le strade di New York.

Sembra, quindi, che la coppia si sia riformata tanto che sono stati avvistati insieme anche in occasione del compleanno del cantante che ha festeggiato i suoi 27 anni all’Eleven Madison Park, ristorante newyorkese di lusso che è stato al primo posto tra i 50 migliori ristoranti del mondo nel 2017. Al party era presente anche la sorella di lei Bella Hadid, la madre Yolanda e il fratello Anwar con la fidanzata Dua Lipa.

Quindi la scintilla è scoccata di nuovo e la famiglia ne è entusiasta, così come ha confermato una fonte vicino alla coppia al E!News: “Tutti sono felici per loro, Bella e Yolanda hanno sempre amato Zayn. Lo hanno sempre trattato come parte della famiglia […] Lui ha cercato Gigi e lei gli ha dato un’altra possibilità . Lo ha sempre amato ma avevano bisogno di una pausa“.

I due avevano cominciato a frequentarsi assiduamente nel 2015, per poi annunciare sui social la loro separazione a Marzo del 2018. Qualche giorno fa era stato captato il primo segnale di riavvicinamento, precisamente quando la topmodel ha postato sul suo profilo Instagram un video di cucina taggando la madre di lui Trisha Malik. Il commento a corredo del filmato ha rafforzato i sospetti maliziosi: “Ecco il tuo impasto al curry!“.

Gli scatti rubati per le strade di New York hanno confermato queste indiscrezioni, anche se per adesso non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati. Forse la svolta è arrivata quando la Hadid ha chiuso il flirt estivo con Tyler Cameron, star dello show The Bachelorette. Di sicuro ne scopriremo di più nelle prossime puntate!