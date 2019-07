Bella Hadid con i capelli biondi è identica a sua sorella Gigi

Bella Hadid ha cambiato look ed è tornata ai capelli biondi per un servizio fotografico per la rivista americana V, come dimostra una foto tratta dal set condivisa nelle storie di Instagram: la modella ventiduenne così è davvero identica alla sorella Gigi Hadid. Per questo a inizio carriera aveva tinto i suoi capelli di castano, per differenziarsi da Gigi, all’epoca già affermata. Ora, però, Bella è tornata al suo colore naturale. Sarà un cambiamento definitivo?

Sull’aggiornatissimo profilo Instagram di Bella Hadid non ci sono ancora foto degli ultimi giorni, quindi non sappiamo se la modella abbia cambiato colore solo per le foto. Solamente nelle storie ha condiviso uno scatto tratto dal backstage. Capelli biondi mossi, con riflessi cioccolato. Intanto il web non parla d’altro, con commenti positivi per questo biondo naturale ritrovato.

Già nei mesi scorsi Bella Hadid aveva deciso di schiarire i suoi capelli, in favore di un biondo cenere. Il consiglio era arrivato da uno dei fotografi di moda più importanti del momento, Mert Alas.

“Tornata bionda cenere, tornata alle mie radici! Su desiderio di Mert Alas” aveva scritto sui social Bella lo scorso marzo, con un look che poi aveva fatto il suo debutto in un servizio fotografico esclusivo.

La modella poi era stata immortalata sul red carpet del Festival di Cannes 2019 con capelli sempre più chiari. Così nelle scorse ore non ha stupito la foto del ritorno alle origini, che molti si augurano sia definitivo. Bella Hadid ha ormai affermato il suo status di modella cliccatissima e super richiesta, avendo lavorato con Dior, Versace e altri brand, e non rischia più di essere scambiata per sua sorella Gigi.