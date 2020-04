Gigi Hadid incinta di una bambina

Gigi Hadid e Zayn Malik secondo i fan aspettano una bambina, dopo l’indiscrezione della gravidanza arrivata ieri. La coppia, che qualche giorno fa ha festeggiato in quarantena il compleanno della modella, pare sia in attesa di una femminuccia. L’indiscrezione della gravidanza è arrivata ieri da TMZ , che aveva lanciato lo scoop, non ancora confermato dalla coppia, ma ufficializzato da Yolanda Hadid, mamma della modella. I fan più attenti e il giornale hanno notato diversi dettagli che confermavano l’arrivo di una bambina. Secondo alcune fonti la Hadid sarebbe già al quinto mese di gravidanza. Infatti la madre di Bella e Gigi ha svelato a un giornale olandese che diventerà nonna a settembre.

La scorsa settima Gigi Hadid ha festeggiato il suo venticinquesimo compleanno nella villa di famiglia insieme a sua sorella Bella e Zayn Malik. Tra gli addobbi del c’erano diversi sacchetti rosa, un palloncino rosa con scritto Ben arrivata, e una torta rosa. Il palloncino con i numeri del suo compleanno era pieno di nastrini rosa e celesti. Nella foto pubblicata sul web la modella aveva in mano i palloncini con i numeri 2 e 5 e li manteneva con il nastro azzurro. Diversi fan avevano ipotizzato si trattasse di un maschietto, ma molti indizi portano ad una bambina. In una dichiarazione rilasciata qualche giorno fa la modella si è definita sorpresa dal fatto che i fan siano stati cosi attenti nel ricercare questi indizi sulla sua vita. Secondo TMZ la coppia aveva condiviso questa notizia solo con il loro amici più stretti e la futura nonna Yolanda Hadid.

Gigi Hadid e Zayn Malik si sono conosciuti nel 2015, dopo che il cantante aveva abbandonato gli One Direction. La coppia si è frequentata assiduamente per diverso tempo per poi lasciarsi nel 2018. Negli ultimi mesi i due si sono riavvicinati e adesso stanno per diventare genitori. Nonostante la rottura la Hadid non aveva smesso di pensare al cantante come la sua anima gemella. La coppia sembra aver trovato stabilità in questo momento e l’arrivo della bambina potrà solo rafforzare il loro rapporto.