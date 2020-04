Gigi Hadid incinta: in arrivo il primo figlio da Zayn Malik

Gigi Hadid è incinta e aspetta il primo figlio da Zayn Malik, secondo l’autorevole TMZ. La coppia per ora non ha commentato la news diffusa nelle scorse ore. La modella e il cantante avevano iniziato la loro love story nel 2015, fino alla separazione nel 2018 e il riavvicinamento degli ultimi mesi. Gigi e sua sorella Bella Hadid stanno trascorrendo la quarantena insieme, tra foto, video e dirette social con i fan.

La scorsa settimana Gigi Hadid aveva spento 25 candeline, e per l’occasione avevamo scoperto che anche Zayn Malik è in quarantena con loro. La notizia della gravidanza della modella per ora non trova conferme ufficiali. Però TMZ assicura che lo scoop arriva da fonti certe vicine alla famiglia. Gigi Hadid sarebbe incinta del primo figlio e già alla ventesima settimana. Entrambe le famiglie sarebbero già al corrente del lieto evento e entrambe molto felici. La coppia si era presa e lasciata più volte, e questo bambino sembra essere il coronamento del loro amore. Chiacchieratissimi sui giornali e molto amati dai fan, Gigi e Zayn pare non sappiano ancora il sesso del nascituro.

Con il mondo della moda fermo per un po’ a causa del Coronavirus, e le sfilate bloccate fino a data da destinarsi, questo sembra il momento ideale per Gigi per dedicarsi alla famiglia. La giovanissima modella ha già calcato le passerelle di tutti i brand più importanti, al fianco della sorella maggiore, Bella Hadid.

Come Katy Perry, che partorirà questa estate, anche Gigi Hadid sembra sia presa da mille preoccupazioni e ansie per questa gravidanza in tempi di Covid-19. Ma la gioia, sempre secondo la fonte, ha per il momento placato l’animo della futura mamma. Ora manca solo la conferma ufficiale.