Gigi Hadid incinta: Fedez è dispiaciuto per il lieto annuncio

Secondo le fonti di TMZ, Gigi Hadid è incinta e aspetta il primo figlio da Zayn Malik. La modella e il cantante avevano iniziato la loro storia d’amore nel 2015, fino alla separazione nel 2018 e il riavvicinamento degli ultimi mesi. Per adesso la coppia non ha confermato il lieto annuncio ma stando alle indiscrezioni Gigi sarebbe già alla ventesima settimana di gravidanza.

Tantissimi fan hanno accolto la bella notizia con entusiasmo lanciando congratulazioni alla coppia, tranne uno che sembra non l’abbia presa proprio bene. Si tratta di Fedez, marito dell’influencer Chiara Ferragni, che non ha mai fatto segreto della sua ammirazione nei confronti della top model.

Il rapper ha commentato su una storia di Instagram l’annuncio che è diventato immediatamente virale esprimendo il suo dispiacere con l’emoticon del cuore spezzato: “Ciao Gigi, io un po’ ci avevo creduto“. L’amore di Fedez è, ovviamente, sempre stato platonico tanto che la stessa Chiara più di una volta ci ha scherzato su.

Intanto Gigi e Zayn stanno trascorrendo questo periodo di quarantena insieme in una tenuta immersa nel verde in Pennsylvania. In loro compagnia c’è anche la sorella di lei Bella Hadid ed alcuni amici.

Proprio la scorsa settimana la modella aveva festeggiato in isolamento il suo 25esimo compleanno tra palloncini colorati, brindisi a base di succo di frutta e una torta realizzata dal celebre pasticcere e star della tv Buddy Valastro.