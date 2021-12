Colorata, low cost e con influenze della moda Anni 2000 per quanto riguarda l’ispirazione a stampe e grafiche monocromatiche, la collezione Divided di H&M è semplicemente perfetta. I capi presentati spaziano dalle tute alle camicie, fino ai vestitini midi e stretch, e a sponsorizzarli c’è una modella d’eccezione, l’influencer francese Tycia, che dal 2017 si occupa di moda, soprattutto quella curvy.

Tra i capi di punta della collezione c’è senz’altro il gilet con Si tratta di un capo molto versatile e particolare, che può essere indossato durante la stagione fredda ma anche in periodi più caldi, come la primavera. Inoltre, è un capo che si presta a diverse interpretazioni, sia per uno stile più classico e minimal, sia per osare con un look più particolareggiato, puntando tutto su dimensioni e contrasti cromatici.

Ad esempio, questo modello in maglia di H&M è simil crop top e permette di giocare sulle dimensioni più ridotte abbinandolo a una camicia lunga e semplice, in tinta unita e in colori neutri, che sia ben visibile sotto il gilet. Un altro modo per sfoggiarlo è con un pantalone a vita alta che metta in risalto il punto vita, magari sui toni del celeste o del blu se si vuole mantenere la stessa nuance del capo oppure creando un super contrasto con colori più accesi.

Per chi preferisce un look più casual l’idea è quella di scegliere un lupetto nero da indossare sotto al gilet e accompagnarlo con dei pantaloni a palazzo ampi e delle sneakers bianche. Un altro esempio è quello che ci mostra Tycia: niente lupetto o camicia sotto e una gonna di velluto verde che richiama il colore del motivo presente sul capo; una soluzione ideale per chi non ama indossare camicie o maglie a collo alto.