H&M, la collezione per Halloween 2019

Volete organizzare un party per Halloween 2019 senza spendere un patrimonio? H&M ha in serbo una serie di abiti per costumi da donna e da bambino e una collezione per la casa creati ad hoc.

Potete travestirvi da domatrice del circo o da ballerina dark, far divertire i bambini come streghette colorate e scheletri fluorescenti, far trovare agli ospiti terrificanti accessori da indossare per essere in tema con la festa e cucinare tanti buonissimi muffin “vestiti” con il dress code da 31 ottobre. Una serata da paura?

Ecco la collezione H&M per Halloween 2019 che la redazione ha selezionato per voi.

I costumi H&M

È in morbido velour il costume da domatrice del circo con mostrine di frange sulle spalle e maniche lunghe con elastico glitter in fondo.

con mostrine di frange sulle spalle e maniche lunghe con elastico glitter in fondo. Body in pizzo nero con stecche di sostegno e gonna cucita e svasata in tulle da annodare con code in satin dietro.

con stecche di sostegno e gonna cucita e svasata in tulle da annodare con code in satin dietro. Il costume per travestimento da Kermit la rana in velour ha cappuccio e applicazioni.

in velour ha cappuccio e applicazioni. La tuta da cervo aderente è in velour con motivo stampato. Scollo a V davanti e dietro, coda con bordo in finta pelliccia.

aderente è in velour con motivo stampato. Scollo a V davanti e dietro, coda con bordo in finta pelliccia. Il costume da leopardo è in velour lucido con motivo stampato. Ha maniche e gambe lunghe e profondo scollo posteriore.

è in velour lucido con motivo stampato. Ha maniche e gambe lunghe e profondo scollo posteriore. Il costume da Hello Kitty in velour con cerniera davanti ha cappuccio e applicazioni e tasche anteriori a forma di cuore.

in velour con cerniera davanti ha cappuccio e applicazioni e tasche anteriori a forma di cuore. La maglia in leggero tessuto felpato ha stampa scheletro. Spalle basse, maniche lunghe.

Gli accessori H&M per Halloween 2019

Il cerchietto nero con orecchie di leopardo , rivestito in satin con finta pelliccia.

, rivestito in satin con finta pelliccia. La coroncina di metallo con pietre scintillanti in vetro e plastica.

di metallo con pietre scintillanti in vetro e plastica. Il cerchietto sottile rivestito in satin con il cappello di feltro applicato.

applicato. Il cerchietto rivestito in satin con applicazione in velour a forma di ragno.

5 travestimenti di Halloween 2019 per bambini

La Calavera Catrina prevede un abito in jersey lucido con motivo e dettagli glitter davanti. La gonna foderata in satin e composta da vari strati di tulle glitter con volant asimmetrici, strato superiore glitter. Il set da mostro in morbido tessuto felpato ha stampa, ricami e applicazioni. La maglia ha maniche lunghe a raglan, i joggers sono in maglina a fondo gamba. Gonna in tulle glitter e ali da pipistrello con stampa glitter. Gonna con elastico in vita e bordo asimmetrico in basso. Ali con bordo in metallo e spalline elasticizzate. Jersey di cotone con gonna in tulle fantasia con fantasma. Maniche corte ad aletta, stampa glitter davanti e gonna foderata in satin. Il costume in jersey con stampa da scheletro ha cappuccio coordinato con stampa e fori per occhi e bocca.

Halloween 2019: H&M per la casa