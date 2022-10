Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal Grande Fratello Vip

La puntata del 3 ottobre 2022 del Grande Fratello Vip rimarrà negli annali della trasmissione come una delle più brutte pagine di televisione mai scritte. L’uscita di Marco Bellavia, afflitto da problemi personali ma soprattutto deriso e lasciato solo dagli altri inquilini della casa, ha indignato il pubblico che, sui social, ha chiesto a chiare lettere una reazione forte da parte della redazione del programma. E la presa di posizione c’è stata. Ginevra Lamborghini è stata la prima a pagare: la ragazza è stata squalificata dalla trasmissione

La sorella di Elettra Lamborghini nei giorni scorsi si era riferita a Marco Bellavia con una frase tremenda: “Ti meriti di essere bullizzato”. Parole inaccettabili che sembrano legittimare una delle più grosse piaghe sociali degli ultimi tempi e che non potevano di certo passare inosservate. Alfonso Signorini le comunica la notizia nel confessionale e Ginevra Lamborghini scoppia in lacrime, consapevole di aver commesso un grave errore e preoccupata per la reazione della gente. Arriva in studio visibilmente provata. Orietta Berti la consola e le regala una perla di saggezza: “Chi sbaglia, impara”.

Ginevra Lamborghini non è stata l’unica a pagare per la brutta vicenda Bellavia. La redazione del Gf Vip ha indetto un televoto lampo tra Giovanni Ciacci, Gegia, Patrizia Rossetti e Elenoire Ferruzzi. I quattro vipponi si sono resi colpevoli di frasi e comportamenti poco rispettosi dello stato di salute dell’ex conduttore di Bim Bum Bam. Il popolo sovrano, così definito da Signorini, vota in poco più di 30 minuti: Giovanni Ciacci deve lasciare la casa. Giustizia è fatta? Assolutamente no! Questo è il parere di alcuni giornalisti e degli utenti su Twitter che hanno sottolineato come l’unica ad aver pagato veramente sia stata Ginevra Lamborghini.