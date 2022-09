Ginevra Lamborghini: "Con mia sorella Elettra non ho rapporti dal 2019"

Ironica, divertente, intelligente e bella: Ginevra Lamborghini ha tutte le carte in regola per diventare una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip. Ha anche un’altra freccia nel suo arco: è la sorella di Elettra Lamborghini, uno dei volti più noti della scena pop italiana. Peccato che tra le due non corra buon sangue ed è la stessa Ginevra Lamborghini ad affermarlo nella clip di presentazione “Mia sorella e io facciamo musica diversa. Non abbiamo più rapporti dal 2019”. Il racconto non si ferma qui perché la donna afferma di essere stata l’unica della famiglia a non ricevere l’invito al matrimonio di Elettra Lamborghini con il deejay Afrojack.

Ginevra Lamborghini sarebbe dovuta entrare al Gf Vip nell’edizione del 2020. La sua partecipazione però finì in un nulla di fatto perché la ragazza pretese di inserire all’interno del suo contratto una clausola che vietasse a Signorini di parlare del suo rapporto con la sorella e con la famiglia in generale. Le condizioni all’epoca vennero ritenute inaccettabili, lo stesso Signorini affermò “Tu entri perché sei Ginevra Lamborghini, se non vuoi parlare di tua sorella che è la persona più famosa della tua famiglia, e non vuoi parlare neanche dei Lamborghini, che è la famiglia storica dalla quale provieni, di che parliamo? Della tua linea di moda? Non sei mica Donatella Versace!”. La donna stavolta sembra aver cambiato idea e nei suoi discorsi non mancano i continui riferimenti alla famiglia e alla sorella con la quale spera al più presto di ritrovare un dialogo.

Ci si è interrogati spesso sui motivi della lite tra le due. Pare che qualche anno fa Ginevra Lamborghini, intenzionata a fare musica, assunse un manager e incise una canzone di nascosto della sorella Elettra Lamborghin. Secondo il settimanale Chi invece Lamborghini jr avrebbe tenuto nascosto a tutti l’ingresso nella trasmissione, accentuando in questo modo l’acredine con la sorella maggiore e con il resto della famiglia. In realtà queste sono soltanto delle voci che si rincorrono da tempo. I motivi della lite tra le due sorelle rimangono nascosti, tutto quello che sappiamo è che la causa dell’allontanamento tra le due donne è definita, secondo alcune fonti, gravissima e insanabile.