Giorgia Soleri si confessa: "Anche io, come molti, ho tentato il suicidio"

Oramai sono passati più di 5 anni dall’accaduto, era il lontano 2017 quando la nostra influencer, a quanto pare, avrebbe deciso di togliersi la vita.

Ringrazia la mamma per averla salvata da una fine molto amara, e soprattutto ringrazia se stessa per essere riuscita a rialzarsi da una situazione di per sé molto difficile, che la costringeva indigente in un letto, apatica e senza stimoli.

Una condizione che purtroppo conosciamo, perché ormai, molto, troppo diffusa…

La lotta di Giorgia Soleri.

Ha combattuto come una guerriera per rialzarsi e tornare forte più di prima.

Una vera Donna, con la D maiuscola, che ha capito che nelle vita bisogna saper chiedere aiuto quando si ha bisogno, e seppur difficile, accettare di essere fragili come tutti noi.

Ed è proprio questo sentimento di accettazione che ha accompagnato Giorgia fino ad ora, facendola crescere e diventare la bellissima persona che è ora, in ogni sua singola sfaccettatura.

Cosa riserverà il futuro a Giorgia Soleri?

Lei rimane vaga a riguardo, ma tutti noi sappiamo che andrà lontano.

Una ragazza intelligente, brava, profonda, molto attenta alla sua vita di coppia… Insomma, tutte caratteristiche che danno il quadro completo di una personalità sensibile e piena di talento come la sua.

Raccontandosi alle telecamere, ha potuto dare voce a tutti coloro che rimangono in silenzio da troppo tempo, e perché no, magari aprire gli occhi nei riguardi di una problematica molto grave, spesso completamente ignorata e alle volte nemmeno capita.