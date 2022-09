Giorgio Mastrota sposa Floribeth Gutierrez dopo 11 anni di amore

Nozze in montagna e nessun volto noto per celebrare l’amore ormai consolidato tra il conduttore TV, noto soprattutto per le numerose televendite a lui affidate, e Floribeth Gutierrez, con cui è unito da 11 anni e da cui ha avuto due figli.

Il lieto evento è stato celebrato nella Valtellina, a Bormio, il 17 settembre, dove la coppia vive ormai da anni. Giorgio Mastrota ha sottolineato che avrebbe volentieri invitato Patrizia Rossetti, ma quest’ultima è attualmente impegnata con il Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda invece la ex moglie, Natalia Estrada, ha sottolineato che ormai conducono vite distanti, ma i rapporti sono buoni. L’ha chiamata per gli auguri per il recente compleanno, ma nessun invito per il matrimonio. Gli invitati erano un centinaio, compresi i figli avuti da Floribeth, Matilde e Leonardo. Non potevano naturalmente mancare i figli avuti dalle precedenti relazioni, Natalia Junior, nata dal matrimonio con Natalia Estrada, e Federico nato nel 2001 dall’amore con la modella Carolina Borbosa.

Tra gli ospiti c’erano anche i figli di Natalia jr., che ha già reso nonno Giorgio Mastrota. Una famiglia davvero numerosa.

La sposa, campionessa di sci alpino, di origini sudamericane è arrivata in un lungo abito bianco, mentre Giorgio Mastrota ha preferito il blu. Il conduttore non ha nascosto la forte emozione nel vedere la sposa entrare al punto da aver versato qualche lacrima. Il ricevimento è stato semplice e tenuto presso un agriturismo della zona, mentre la serata è stata trascorsa in una discoteca.