Valentina Ferragni ha trovato un modo perfetto per scaldarsi nelle gelide giornate di New York, un cappotto teddy avvolgente e morbido, uno dei capi di tendenza della moda inverno 2021. La giovane imprenditrice, sorella minore di Chiara Ferragni, è volata nella Grande Mela con il suo compagno, Luca Vezil, per trascorre una breve vacanza e per accompagnare le sue passeggiate tra i caldi colori di Central Park ha scelto di indossare un teddy coat color cammello scuro.

Il modello è firmato Max Mara ed è perfetto per affrontare il freddo con stile. Ideale per la moda giorno, il cappotto effetto peluche, si abbina facilmente a tutti gli stili casual. Valentina Ferragni, ad esempio, ha scelto di accostare al capo un maglione girocollo della stessa tonalità della maison Prada. A completare il look poi, la designer di gioielli, ha scelto dei jeans chiari a vita alta e gamba ampia, un paio di stivali in suede cioccolato e una borsa Chanel rosa chiaro.

Caldo, avvolgente e cozy, il cappotto teddy di questo inverno 2021 è il compagno ideale per accompagnare le lunghe giornate delle fashion addicted più freddolose. Con le sue proporzioni over e la superficie morbida è la coccola perfetta da sfoggiare quando le temperature si abbassano ma si vuole tenere alto lo stile. Quello di Max Mara è apparso in passerella addirittura nel 2013 e da allora è rimasto un must have di stagione.

Sul mercato ne esistono decine, dai più lussuosi fino a quelli low budget di brand come Zara, Mango o H&M. I modi per indossare il cappotto teddy invece sono tantissimi e ognuna può ovviamente trovare il suo: dalle felpe con cappuccio, ai maglioni a collo alto, passando per le gonne stampate, jeans o completi tartan, altro must di stagione.