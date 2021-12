Nella puntata di domenica 5 dicembre, nella scuola di Amici di Maria De Filippi ci sono stati diversi colpi di scena. Ben tre eliminazioni: Tommaso per la categoria canto e Guido e Virginia per la danza hanno infatti lasciato il proprio banco, che hanno dovuto cedere ai propri sfidanti. Tra loro c’è Cosmary Fasanelli, che grazie ad un giudizio positivo di Garrison, giudice speciale della sfida, si è aggiudicata la felpa e il posto di Virginia.

Ma per la nuova concorrente del talent di Canale 5 non è certo la prima apparizione in tv. Fasanelli è comparsa in diversi programmi televisivi in veste di ballerina: nel 2020, per esempio, ha fatto parte del corpo di ballo di X Factor, mentre nel 2021 si è esibita sul palco della trasmissione di Serena Rossi Canzone segreta, ma anche in Un’ora sola vi vorrei con Enrico Brignano, in Battiti Live e nel primo programma di Alessandro Cattelan su RaiUno, Da Grande. Inoltre, nell’estate del 2020 è stata tra i ballerini comparsi nel videoclip di Karaoke, il tormentone di Alessandra Amoroso insieme ai Boomdabash.

Ma non è finita qui. Oltre alla carriera da ballerina, infatti, Cosmary Fasanelli ha intrapreso anche quella da modella. Sui social è infatti molto seguita e nel 2019 ha partecipato a Miss Italia, entrando tra le 80 finaliste grazie al titolo di Miss Puglia. La ragazza non ha vinto il concorso (lo scettro è andato a Carolina Stramare), ma ha conquistato la fascia di Miss Cinema 2019. Quel che è certo è che la ballerina brindisina ha talento da vendere, e già alla sua prima apparizione ad Amici è riuscita a conquistare Garrison, che le ha concesso un posto nella scuola. Meno convinta, invece, è stata la maestra Alessandra Celentano.