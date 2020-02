Gli auguri social di Courteney Cox per il compleanno di Jennifer Aniston

In occasione del compleanno di Jennifer Aniston, che ieri ha compiuto 51 anni, non potevano mancare gli auguri dei suoi amici più cari.

Tra le prime a dedicare un pensiero alla star di Hollywood c’è stata Courteney Cox, l’attrice che per venti anni ha condiviso con lei il set della serie Friends. La divertente foto immortala la Cox che cerca di imitare l’amica indossando gli stessi occhiali ed una parrucca bionda: “Non importa quanto duramente potresti provare… c’è solo una Jennifer Aniston. Buon compleanno mia cara amica! Ti voglio bene!“.

Anche Reese Witherspoon, co-protagonista della Aniston in The Morning Show, ha dedicato all’amica un dolce messaggio di auguri a corredo di una foto in cui si abbracciano teneramente: “Buon compleanno Jen! Buon compleanno Jen! Non potrei chiedere una migliore amica e partner con cui inseguire i miei sogni. La vita è molto più divertente con te dentro!!!“.

Ellen DeGeneres ha, invece, condiviso un messaggio divertente sul suo account Twitter non smentendo mai il suo stile ironico: “Buon compleanno, Jennifer Aniston. Non vedo l’ora di fare la nostra festa in pigiama stasera!“. Anche l’ex marito Justin Theroux ha dedicato un pensiero all’attrice dimostrando di essere ancora in rapporti amichevoli con lei. In una sua stories di Instagram ha condiviso una foto grintosa di Jennifer con un augurio speciale: “Afferra il 2020 e un altro anno proprio così. Happy birthday B.”