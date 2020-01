Courteney Cox fa il tifo per Jennifer Aniston e Brad Pitt: “Si amano ancora, senza dubbio”

Dopo la cerimonia dei SAG Awards 2020, non si fa che parlare di Brad Pitt e Jennifer Aniston! Le foto che hanno immortalato i due mentre si scambiavano abbracci amichevoli e sguardi d’intesa nel backstage dello Shrine Auditorium di Los Angeles hanno mandato in visibilio i fan di tutto il mondo tanto che già si parla di un ritorno di fiamma.

A rincarare la dose ci ha pensato la stessa Jennifer Aniston che, il giorno dopo la premiazione, ha condiviso su Instagram una foto in cui è immortalato il vestito Dior poggiato a caso sul bordo della vasca da bagno. Il popolo del web ha ovviamente colto la palla al balzo lanciando allusioni su una ipotetica notte d’amore tra l’attrice e l’ex marito: “Spero che Brad ti abbia tolto quel vestito!“.

Come se non bastasse, anche Courteney Cox si è unita al coro dei fan della coppia facendo trapelare sui social la sua opinione a riguardo. La collega e amica della Aniston ha inserito vari like ad una serie di meme lanciati sulla famosa pagina Instagram Comments By Celebs. I post in questione erano ovviamente dedicati al riavvicinamento dell’ex coppia e alla speranza di vederli ancora insieme come nel passato.

Anche su Twitter Courteney ha espresso la sua, seppur in modo indiretto. È infatti apparso un suo like ad un tweet ben preciso e che cita “They still love each other, no doubt” ovvero “Si amano ancora, senza dubbio“. I fan, ovviamente, sono entusiasti di questa allusione anche perché la Cox è un’amica storica di Jennifer quindi chi meglio di lei la conosce?