Tutto su Godzilla II - King of the Monsters in onda su Italia 1

Il 6 settembre sbarca in prima tv su Italia 1 Godzilla II – King of the Monsters, uscito nelle sale nel 2019 (qui il trailer ufficiale). Il film è il sequel di Godzilla, del 2014, rispetto al quale, però, c’è stato un cambio alla regia: Michael Dougherty prende il posto di Gareth Edwards. Queste due pellicole costituiscono il reboot dell’omonima e lunghissima serie di produzioni cinematografiche dedicate alla creatura, apparsa per la prima volta nel 1954.

La storia inizia nel laboratorio della Monarch, organizzazione cripto-zoologica nata per monitorare Godzilla e tenerlo nascosto alla popolazione terrestre. Qui Emma Russell (Vera Farmiga) lavora come paleobiologa per studiare i Titani, mostri mitologici che un tempo regnavano sulla Terra. Insieme alla figlia Madison (Millie Bobby Brown, conosciuta per la serie Netflix Stranger Things), la scienziata assiste alla nascita di Mothra, una falena gigante che subito riesce ad addomesticare grazie a ORCA, un dispositivo in grado di comunicare anche con i Titani.

Un gruppo di eco-terroristi riesce però ad attaccare il laboratorio e, prendendo in ostaggio le due donne, fa fuggire le creature. Il loro obiettivo è quello di risvegliare il cosiddetto Mostro Zero, rimasto per secoli sotto il ghiaccio dell’Antartide, insieme ad una serie di altri esseri mitologici. Chi può aiutare il team di Monarch a salvare il mondo è Mark (Kyle Chandler), l’ex marito di Emma: è lui ad aver creato il prototipo di ORCA, che nelle mani dei terroristi può essere un’arma davvero pericolosa, ed è quindi l’unico a sapere come distruggerla.

Godzilla intanto inizia ad agitarsi nelle profondità marine in cui è relegato: percepisce la minaccia che le creature nemiche costituiscono per sé e per gli umani. Gli scienziati sanno che liberarlo è la soluzione: dopo una lunga battaglia i Titani si inchinano a lui, riconoscendolo come il Re dei mostri.