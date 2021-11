Gracia de Torres è diventata mamma: l’annuncio su Instagram

Gracia de Torres, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ha rivelato al pubblico una bellissima notizia: è diventata mamma. La modella ha partorito due gemelli e ha dato l’annuncio sul suo profilo Instagram, condividendo con i propri followers la grandissima felicità.

“Mai avrei sognato niente di così perfetto”, scrive sui social, condividendo uno scatto in bianco e nero dal letto d’ospedale, nel quale il marito Daniele Sandri le tiene la mano, emozionato.

Questo felice epilogo arriva dopo tre anni di grandi difficoltà, durante i quali la coppia non riusciva ad avere figli. Gracia ha sempre parlato pubblicamente dei suoi problemi per diventare madre e per riuscire ad arrivare a questo punto ci è voluto molto tempo. La showgirl ha affrontato un lungo percorso dove ha incontrato numerosi ostacoli ma, alla fine, è riuscita a portare avanti la sua gravidanza con la fecondazione assistita.

“Vorrei semplicemente dire che ci sono stati 3 lunghi anni molto difficili per noi, con molti dubbi e a volte qualche pianto, ma soprattutto una grande unione e coraggio. E oggi posso dire: a volte quando desideri qualcosa così tanto, i miracoli si realizzano”, ha scritto su Instagram, per poi aggiungere: “Sono la persona più felice al mondo”.

I nomi dei piccoli non sono stati resi noti, per il momento. Sappiamo soltanto delle loro iniziali: B ed N. I neo genitori avevano diffuso questa piccola indiscrezione sui social tempo fa. La de Torres ha condiviso molto della sua gravidanza con i fan, mostrando diverse fotografie con il pancione e tutte le varie fasi che ha attraversato durante questi nove mesi. “Non sono mai stata così felice dei miei cambiamenti”, aveva scritto in un post.

Anche il papà Daniele ha sempre parlato apertamente di questa esperienza. Ad ottobre 2021, in occasione di Halloween, aveva pubblicato un video su Instagram, nel quale dipingeva una zucca sul pancione della moglie. “Ormai manca poco e la voglia di vedervi e avervi tra le mie braccia non si può misurare”, aveva scritto. Dopo tanti sacrifici il momento tanto atteso è finalmente arrivato, ed entrambi possono finalmente godersi questa grandissima felicità.