Miriana Trevisan, chi è l'ex ragazza di Non è la Rai concorrente al GFVip

“Il mio motto è ama il tuo prossimo come te stesso, non annulla te stesso per il tuo prossimo“: così Miriana Trevisan si presenta sui canali social del Grande Fratello Vip, di cui è uno dei concorrenti della nuova edizione, in onda su Canale 5 dal 13 settembre. Per lei non è la prima apparizione in un reality show: nel 2007 è stata naufraga sull’Isola dei Famosi, classificandosi quarta.

Miriana diventa nota al grande pubblico grazie a Non è la Rai, al quale ha partecipato dal 1991 al 1993. È proprio Gianni Boncompagni, ideatore del programma, a lanciarla nel mondo dello spettacolo: prende parte, infatti, anche ad altre sue trasmissioni, come Primadonna o Bulli e Pupe. Sempre nel corso degli Anni ’90 ricopre il ruolo di velina in Striscia la Notizia, e affianca Corrado ne La Corrida e Raimondo Vianello in Pressing, storico programma di approfondimento calcistico.

A partire dal 1997 Mike Bongiorno la sceglie come valletta per alcuni suoi programmi: La ruota della fortuna, Bravo Bravissimo, Viva Napoli, Tutti in Allegria. Dopo alcuni anni dedicati al teatro, torna in tv partecipando come opinionista, ad esempio, a Verissimo, Domenica Cinque o Carramba che fortuna.

La showgirl è stata sposata per dieci anni con il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago, da ci ha avuto un figlio. Dopo lo scandalo che ha colpito Harvey Weinstein, Miriana ha trovato il coraggio di denunciare il regista Giuseppe Tornatore, che l’avrebbe molestata quando era ancora molto giovane. In seguito ha rivolto le stesse accuse anche al produttore Massimiliano Caroletti (sposato da qualche anno con Eva Henger). Tornatore, però, si è sempre dichiarato innocente.