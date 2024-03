Gigi D’Alessio rivela il sesso del bebè: "Ma non abbiamo ancora deciso il nome"

Gigi D’Alessio sarà papà di una femmina: a rivelarlo è il cantante stesso che, intervistato da TV Sorrisi e Canzoni dopo la conferma della gravidanza, ha dichiarato: “Per me sarà la sesta figlia… con Denise abbiamo scoperto che sarà una femmina, ma non abbiamo ancora deciso il nome”.

Il cantante e la compagna, Denise Esposito, erano stati visti insieme pochi giorni fa sul red carpet della prima del film Caracas, a Napoli, dove la 31enne era apparsa con un visibile pancione: una conferma, quindi, delle sempre più insistenti voci su una presunta gravidanza delle precedenti settimane. Per i due si tratta del secondo figlio insieme dopo il piccolo Francesco, nato nel febbraio 2022.

Le prime indiscrezioni su un sesto figlio erano arrivate da dietro le quinte di The Voice Senior: secondo alcune voci mai confermate, infatti, il cantante avrebbe rivelato per la prima volta di aspettare il sesto figlio proprio in quella sede. Durante una puntata di Viva Rai 2!, inoltre, il cantante aveva commentato una notizia sul calo delle nascite scherzando con Fiorello: “In Italia non si fanno figli…? È perché li faccio tutti io”.

Oltre al piccolo Francesco e alla bimba in arrivo, Gigi D’Alessio ha avuto tre figli dal suo matrimonio con Carmela Barbato, ovvero Claudio, Ilaria e Luca, nati rispettivamente nel 1986, nel 1992 e nel 2003, oltre ad Andrea, avuto nel 2010 dalla relazione con la cantante Anna Tatangelo.

Pochi giorni fa, il 24 febbraio 2024, il cantante napoletano aveva festeggiato il suo 57esimo compleanno insieme a tutti i suoi figli. “Ecco il mio patrimonio”, aveva scritto a corredo di una foto Instagram dove i sei apparivano tutti insieme.