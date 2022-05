All’Isola dei Famosi i colpi di scena non mancano mai. La naufraga Guendalina Tavassi ha dovuto affrontare una prova, o a parer suo quasi una tortura, per poter riabbracciare il suo compagno Federico Perna: il taglio dei capelli.

Nella puntata del 6 maggio dell’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi è stata posta davanti a una scelta. Il compagno Federico Perna, infatti, ha attraversato l’oceano per ricongiungersi con l’amata, ma prima di vederlo la naufraga ed ex gieffina ha dovuto sottoporsi a una prova molto dura. Per poter incontrare l’uomo, infatti, Tavassi ha dovuto farsi tagliare i capelli dal fratello Edoardo.

La richiesta è arrivata direttamente da Ilary Blasi e dagli opinionisti in studio, a cui non è bastato il semplice taglio di una ciocca. Tavassi è stata malissimo al pensiero di vedere i suoi lunghi capelli tagliati, soprattutto da una persona inesperta come il fratello, ma si è fatta forza e ha superato la prova pur di rivedere Perna.

“Non sapete quanto ci tengo ai miei capelli; chi mi conosce lo sa, sto per avere un infarto: sono terribile, sono pelata” ha detto la naufraga rivolgendosi allo studio. Subito è intervenuto il fratello per sdrammatizzare: “Ormai sei un ce**o, dobbiamo continuare“. E dunque il cambio di look è continuato, con Guendalina che si è ritrovata con diversi centimetri di capelli in meno.

Il gioco, però, è valso la candela. Pochi istanti dopo, infatti, dalla regia è arrivato un filmato che ha fatto capire a Tavassi che avrebbe presto incontrato il compagno, e così è stato: dalla barca è sceso proprio Federico Perna, con cui la naufraga si è ricongiunta in un appassionato abbraccio.