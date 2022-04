Nicolas Vaporidis si rivolge al maschile a Luxuria e scoppia la polemica

Il 31 marzo si è celebrata la Giornata internazionale della visibilità transgender, ossia il giorno dedicato alla sensibilizzazione contro le discriminazioni verso le persone transgender. Nella puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda in quella sera, però, Nicolas Vaporidis ha avuto uno scontro con Vladimir Luxuria, in cui l’attore ha fatto uno scivolone sul genere dell’opinionista che ha scatenato le polemiche sui social.

Nicolas Vaporidis, attore concorrente della 16° edizione del reality L’Isola dei Famosi, durante la puntata del 31 marzo si è reso protagonista di un’accesa discussione. Nell’episodio precedente, Vaporidis aveva sostenuto la decisione di mandare in nomination Laura Maddaloni e Clemente Russo, che sono però stati eliminati dal televoto del pubblico contro Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. La delusione per la sconfitta dei coniugi Russo ha acceso il dibattito tra i naufraghi e lo studio di Canale 5, in cui è stata coinvolta anche l’opinionista Vladimir Luxuria.

“Lo ripeto anche in diretta, io stimo molto Clemente e Laura, ho pensato che essendo forti non avrebbero avuto nessun problema nel competere con Carmen e Alessandro. Mi assumo la responsabilità di quello che ho fatto.”

Nicolas Vaporidis ha esordito così a proposito della sconfitta di Laura e Clemente. L’affermazione dell’attore ha suscitato la risposta ironica dell’opinionista Luxuria: “Conoscevo Nicolas come attore, oggi lo scopro come regista. Penso volesse far eliminare la coppia e chela sua giustificazione sia farlocca“. Al che i toni si sono fatti più duri e Vaporidis ha rivolto una critica al pubblico da casa, sottolineando come questo abbia preferito il “trash” con Carmen Di Pietro piuttosto che la coppia.

“Gli piace continuare a vedere dinamiche mamma e figlio che stanno tra loro, quando invece, se separati, Alessandro a 20 anni avrebbe fatto un percorso da solo e avremmo avuto il modo di conoscerlo meglio. Clemente e Laura si sbattono, costruiscono capanne, vanno a pesca, provano a fare un reality che non si riduca ai battibecchi, alla lotta per un pezzo di cocco, a farci passare come dei miserabili. Perché è così che passiamo e questo vi interessa.“

A quel punto, Vladimir Luxuria ha replicato stizzita all’attore “Chi sei tu per decidere chi è trash e chi no? Abbassa le piume” e Vaporidis, con l’agitazione addosso, si è rivolto al maschile all’opinionista dicendole “Caro Vladi“. Luxuria non ha perso un secondo a rispondere chiedendogli di rivolgersi al femminile e di portarle rispetto, ma l’attore ha proseguito nella discussione, sollevando molte polemiche sui social: lo hanno accusato di mancanza di rispetto, di insensibilità ed è stato fatto notare come appellare al maschile Luxuria sia stata una cosa irriguardosa, soprattutto in occasione del Trans Day of Visibility.