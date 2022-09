Il racconto di Guendalina Tavassi: "Presa a bastonate dal mio ex marito"

Guendalina Tavassi, opinionista Tv, ex gieffina e concorrente de L’Isola dei Famosi (lasciò il programma quando l’ex marito fu scarcerato) si è ritrovata nei giorni scorsi a testimoniare nel processo a carico dell’ex, Umberto D’Aponte, imputato per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e danneggiamento. I due sono genitori di Chloe e Salvatore, ma il loro rapporto è finito in modo piuttosto burrascoso, anche se Umberto D’Aponte nega i fatti denunciati da Tavassi. Saranno i giudici a dover decidere quale versione sia veritiera.

L’ex concorrente del Grande Fratello in un’intervista ha dichiarato che gli anni del matrimonio sono stati terribili, con violenze fisiche e verbali. Tutto sarebbe iniziato dopo la nascita del secondo figlio, Salvatore: infatti, proprio in seguito a tale lieto evento, l’imprenditore si sarebbe trasferito a Roma e di conseguenza sarebbe iniziata la vera e propria convivenza tra i due coniugi. Secondo la nota opinionista TV numerosi sarebbero stati i tradimenti di lui e, allo stesso tempo, la gelosia ossessionava l’imprenditore.

Proprio la gelosia sarebbe il fattore scatenante delle violenze, accompagnate da minacce e comportamenti denigratori anche alla presenza dei figli. Tra gli episodi particolarmente traumatici vi sarebbe quello avvenuto una notte a Roma: Guendalina Tavassi avrebbe ricevuto un messaggio da un’amica in cui confidava di aver visto Umberto D’Aponte in compagnia di un’altra donna. Da qui sarebbe iniziata la lite e l’imprenditore avrebbe rotto un vetro che sarebbe caduto nella culla del figlio. La donna ha raccontato che Umberto D’Aponte in uno degli episodi di violenza l’avrebbe persino rincorsa con una mazza da baseball.