Dopo il lancio della candela This smells like my vagina, ovvero L’odore della mia vagina, Gwyneth Paltrow continua a far parlare di sé con un nuovo prodotto messo in vendita sul suo sito di e-commerce Goop.

Questa volta l’attrice hollywoodiana ha ideato una semplice t-shirt bianca che riporta una scritta particolare: It’s only a vulva, in italiano È solo una vulva. La maglietta fa parte di una linea di indumenti simili che fanno riferimento a temi specifici trattati nella sua docu-serie Goop Lab. In ogni puntata la Paltrow analizza argomenti particolari e spesso alquanto stravaganti come la guarigione energetica, i farmaci psichedelici, la terapia del freddo e le tecniche anti-invecchiamento.

Sono nate, così, t-shirt con slogan diversi che vanno da Intuit (Intuisci) a Cold shower? (Doccia fredda?). È chiaro, quindi, che tutta la serie di magliette ha l’obiettivo di trattare in chiave ironica degli argomenti taboo e di cui si fa fatica a parlare in pubblico, invogliando le donne ad essere più emancipate, consapevoli e sicure di se stesse.

Le t-shirt possono essere acquistate online sul sito di e-commerce dell’attrice al prezzo di 60 dollari. Il costo non è sicuramente dei più convenienti ma c’è da specificare che tutto il ricavato andrà in beneficenza per sostenere l’Australia colpita da una serie di terribili incendi che negli ultimi mesi hanno devastato vastissimi territori ed ucciso oltre un miliardo di animali.

Non resta che aspettare qualche giorno per capire come andrà la vendita del nuovo prodotto di Gwyneth ma, calcolando il successo della sua candela, di sicuro andrà a ruba in men che non si dica!