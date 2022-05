L’hairstyle di tendenza più amato dell’estate 2022 è senza dubbio quello delle Onde dette anche beach waves. Sono ideali per questa stagione, quando con il caldo rinunciamo a pieghe perfette e rigorosi capelli lisci. Il loro punto forte è l’effetto naturale che dona alle chiome, spesso voluminose ed estremamente sensuali. Vediamole insieme.

La tendenza sta spopolando tra le star nostrane e internazionali. È il caso di Megan Fox che non si accontenta di un semplice capello ondulato. Per la sesta edizione dei Fashion Los Angeles Awards del Daily Front Row, ha optato per le sue tipiche onde da spiaggia con una svolta anni ’90. L’attrice ha aggiunto delle trecce per bambini, tipiche proprio di quegli anni. Oltre alle micro-trecce lungo la parte anteriore del viso, sono state intrecciate fra i capelli posteriori.

Se si parla di trend e moda non poteva mancare l’influencer delle influencer, Chiara Ferragni. L’imprenditrice Italia sfodera un hairstyle diverso dal classico capello liscio, non solo nella sua gallery Instagram per degli shooting di moda, ma anche nella vita di tutti giorno. Come possiamo vedere tramite questo post mentre è in viaggio con la piccola Vittoria.

E dopo l’attrice Megan Fox e blogger Chiara Ferragni abbiamo scelto di farvi vedere la Top model Gigi Hadid. La modella di fama internazionale arricchisce il suo stile raffinato e di alta moda con la tendenza della stagione. Scegliendo proprio questo stile per lanciare la sua nuova linea di bikini in chiave romantica.

Le beach waves sono adatte ad ogni occasione e ad ogni tipologia di capelli. Non importa se corti o lunghi, ricci o lisci, le onde si possono riprodurre sempre. Regalano volume a chi ha pochi capelli e salvano le ragazze che hanno chiome più fluenti e non impeccabili.