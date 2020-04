Halle Berry condivide la ricetta della maschera per il viso fai da te

In questi giorni di quarantena molti personaggi del mondo dello spettacolo condividono con i loro follower momenti di vita quotidiana tra sessioni di allenamenti e preparazioni di ricette succulente.

C’è chi si è dato anche ad attenti trattamenti beauty da ripetere sistematicamente ogni settimana, così come fa Halle Berry. L’attrice si dedica alla cura del suo corpo di domenica e, questa volta, ha pubblicato su Instagram tutti gli step da mettere in atto per preparare una miracolosa maschera per il viso fatta in casa.

Gli ingredienti sono facilmente reperibili a casa: due cucchiai di té verde, un pizzico di curcuma in polvere, mezzo cucchiaino di succo di limone e sessanta ml di yogurt. La preparazione e la modalità d’uso sono altrettanto semplici stando alle parole stesse della star di Hollywood: “Dopo aver mescolato bene il tutto si applica un primo strato su viso e collo e dopo tre minuti si aggiunge il secondo strato. Si lascia agire dieci minuti, poi si risciacqua e si procede con la crema idratante“.

Gli effetti del trattamento sono molteplici in quanto il tè verde è un antibatterico, lo yogurt un gentile esfoliante, il limone apporta vitamina C e la curcuma è una spezia anti-ossidante con effetti calmanti e anti-rossore. In questo modo Halle si assicura una pelle più luminosa e attenua le rughe fini senza ricorrere a costosi prodotti o spa di lusso.