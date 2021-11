Halle Berry al Jimmy Kimmel Live è apparsa più in forma che mai. Cinquantacinque anni, una carriera nel mondo del cinema molto lunga e diversificata – che le ha permesso di mettersi ala prova in più ruoli -, l’attrice è stata ospite del noto talk show americano per parlare del suo nuovo film, Bruised.

Nella pellicola Halle interpreta Jackie Justice, una lottatrice di MMA professionista e, per poter rendere il personaggio al meglio, si è sottoposta ad un duro allenamento per quasi due anni. E i suoi sforzi hanno senza dubbio dato molti frutti, visto la forma smagliante in cui l’attrice si è presentata da Jimmy Kimmel. Per l’occasione Halle ha sfoggiato un outfit molto elegante senza però rinunciare ad un tocco di sensualità. Ma vediamolo nello specifico.

Halle ha indossato un kimono nero con lavorazioni in oro di Teresa Helbig. Si tratta di un capo della collezione Opium, presentato alla Mercedes Benz Fashion Week di Madrid. L’abito ha uno scollo molto profondo che ha lasciato intravedere il seno dell’attrice. L’abito è composto da una serie di nastri di velluto nero che si intrecciano a quelli della nuance oro, abbinati su un tessuto di base nude realizzato dal team della Helbig. Il capo vuole richiamare la mescolanza e la contraddizione di due culture opposte come quella inglese e cinese: due mondi opposti di estetica altamente raffinata che si sono confrontati con il commercio dell’oppio nel Diciannovesimo secolo.

Il kimono è poi stretto in vita da una cinta con la fibbia a serpente, abbinata a sandali bicolore targati Casadei. Un look raffinato e anche molto comunicativo, che Halle ha deciso di completare con un trucco leggero ma sofisticato e pochi gioielli. I capelli, lasciati sciolti sulle spalle e acconciati in morbide onde hanno accompagnato l’outfit, rendendola davvero molto chic.