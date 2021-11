Stivali bianchi: come indossarli in 5 outfit

Tra punte rotondeggianti e appuntite, tacchi a spillo e scultorei, suole flat gommate e texture morbide che avvolgono le caviglie, gli stivali bianchi sono l’accessorio total white immancabile nel guardaroba invernale. Tra i modelli più gettonati ci sono quelli alti fino al ginocchio, oversize e drappeggiati oppure attillati effetto collant che avvinghiano le gambe, da indossare rigorosamente a punta.

Sulle passerelle, gli stivali bianchi sono i protagonisti delle collezioni e donano un tocco di luce ai look invernali. Come indossarli? Insieme a capi colorati, total white o nella classica combo bianco e nero. Le tonalità predilette sono quelle ottiche del bianco neve o del crema. Vediamo come indossarli puntando sugli accostamenti di colore.

Stivali bianchi: il look total white di Ester Exposito

Dalla serie tv Netflix, Ester Exposito diventa il volto d’élite di molti brand di moda e non manca di fornire molte idee di look a cui ispirarsi per look da tutti i giorni. Tra i look più recenti sfoggiati dall’attrice spagnola su Instagram c’è quello total white firmato GCDS. Qui, la Exposito indossa un sensuale abito dotato di trasparenze dall’effetto vedo-non vedo, abbinato a un paio dise oversize con maxi logo laterale ton sur ton. Il risultato è un look da vera regina delle nevi in versione sensuale.

Stivali off-white in look che mescolano più tonalità di bianco

Non solo bianco ton sur ton, gli stivali off-white possono essere indossati in look che mescolano diverse sfumature di bianco come il creamy e il panna. Come propone Laura Biagiotti in un outfit composto da stivali bianco ottico con punta dorata abbinati a un cappotto lungo bianco creamy per un risultato tres chic.

Stivali bianchi e completo beige

Abbinare un paio di scarpe bianche può rivelarsi un’ardua impresa. Tuttavia, basterà seguire alcuni consigli per non commettere cadute di stile e prediligere tonalità neutre per andare sul sicuro. Un’idea di look a cui ispirarsi è quella proposta da Acne Studios che abbina un paio di stivali bianchi con suola flat a un set coordinato in lana beige. A catturare l’attenzione sono i calzettoni in maglia di lana lavorata che fanno capolino sotto gli stivali ottici per una risultato d’insieme davvero wow.

Stivali bianchi + black look

Impossibile commettere errori di stile con la classica combo black&white. Lo sa bene Saint Laurent che abbina un vestito corto effetto blusa in raso e velluto nero a un paio di stivali bianchi effetto seconda pelle, alti sopra il ginocchio nella versione a punta. Il risultato è un look elegante e sensuale perfetto per le serate invernali.

Stivali bianchi + cappotto verde

Per l’ufficio, per il tempo libero o per l’università, abbinare un paio di stivali bianchi a un cappotto verde è la scelta di stile in linea con le tendenze del momento. Da un lato, infatti, troviamo l’accessorio total white che si conferma un must have di stagione unito a un capo di abbigliamento simbolo delle tendenze moda invernali come il cappotto verde. Questo sì che è un look da tutti i giorni super versatile!

Stivali bianchi e abito bon ton

Luminosi, candidi e dallo stile deciso e ammaliante, gli stivali bianchi possono essere abbinati anche a modelli di abiti bon ton per un risultato stravagante e ricercato. Come fa Jason Wu che abbina un elegante abito verde oliva con maniche ampie plissettate a un paio di morbidi stivali a punta bianco ottico. Un look in cui lo stile casual incontra quello chic e sofisticato.