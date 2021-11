Color block: gli abbinamenti di colori per creare outfit perfetti

Cos’è il color block? É l’arte di creare abbinamenti cromatici basati su contrasti di colore netti e decisi. Si tratta dell’abilità di usare in maniera corretta le varie palette cromatiche che non vengono accostate ma contrapposte per creare blocchi di colore netti.

Oltre alla classica combo bianco e nero, la moda sperimenta con block di colore accesi e vibranti che illuminano i look. Così le sfumature di giallo, verde, viola, rosso, rosa e azzurro vengono mixate tra loro secondo infinite possibilità di styling.

Oltre ai colori caldi, accesi e vivaci troviamo anche color block dalle sfumature neutre e pastello che assicurano look cromatici più soft e raffinati. Dalle passerelle arriva anche un’ultima tendenza in fatto di contrasti di colore: ovvero quella di creare outfit monocromatici che giocano con un solo colore ma posto a contrasto di diverse sfumature ton sur ton.

Il risultato? Un look che rappresenta una tela bianca da dipingere come se fosse un’opera d’arte da indossare.

Le regole da seguire per creare un outfit color block

Parola d’ordine: osare con il colore. Sì, ma con cautela. Esistono alcune regole da seguire per usare il color block e creare outfit perfetti. La prima regola consiste nel prediligere capi in tinta unita, rinunciando a stampe e fantasie multicolore che possano creare un effetto confusionario. Per creare un perfetto outfit in color block basterà, inoltre, accostare non più di 2 o 3 tonalità diverse giocando non solo con i capi di abbigliamento ma anche con gli accessori, come borse, scarpe, cappelli e guanti. Un tips di stile è quello di scegliere i colori complementari: ad esempio, il complementare del giallo è il viola, il complementare del rosso è il verde. Un colore complementare altro non è che una tinta opposta a quella scelta.

Giallo + blu

I due colori primari del giallo e del blu possono essere messi in contrasto tra loro per creare un perfetto outfit in color block. Un esempio è il look di Blumarine composto da set coordinato in maglia di lana nella sfumatura del giallo decorato da orli e colletto in pelliccia azzurro Spring Lake.

Rosa e rosso

La sensualità del rosso incontra la delicatezza del rosa per creare un look in color block audace ma sofisticato. Le regole per non sbagliare in questo contrasto di colori è quello di evitare di contrapporre tonalità chiare a quelle più scure e brillanti prediligendo accessori e vestiti che abbiano la stessa luminosità.

Color block monocromatico azzurro

L’arte del color block può essere realizzata non solo attraverso colori complementari e opposti ma anche mediante la stessa tonalità accostata in diverse sfumature. Ad esempio, Stella Mc Cartney crea un look in cui il protagonista è il colore azzurro declinato su un vestito ocean blu contrapposto a un paio di stivali alti azzurro cielo.

Verde+ beige

Tra i vari accostamenti cromatici di tendenza c’è la combo verde+ beige per creare outfit in color block sofisticati e ideali per ogni occasione. Lo sa bene Max Mara che accosta pullover, gonna e calzini verde prato a un cappotto teddy color cammello. Il risultato? Tres chic.

Blu e verde

Viola, verde e rosso

Il color block può essere creato anche accostando tre tonalità diverse come il viola, il verde e il rosso. Questa triplice alleanza cromatica si basa sul mix di colori complementari. Come il look di Saint Laurent composto da dolcevita viola e gonna verde con orlo di piume rosse per un outfit dall’effetto wow.