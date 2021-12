Look da super eroina per Halle Berry ai People’s Choice Awards 2021, che si sono tenuti a Santa Monica, in California, mercoledì 8 dicembre. L’attrice di Catwoman, premiata con il People’s Icon of 2021 Award, ha catturato gli occhi di tutti sfilando sul red carpet con un outfit davvero particolare (e che le stava benissimo), riconfermandosi ancora una volta una vera e propria icona di stile.

Berry ha sfoggiato, infatti, una scintillante tuta viola a maniche lunghe paillettata, impreziosita da una profonda scollatura e una cerniera che abbracciava tutta la parte anteriore del capo ma anche quella posteriore, giù fino ai pantaloni della tuta. Un pezzo unico che vantava anche rifiniture in denim su tutte le cuciture e una cintura a vita bassa che ricadeva morbida sui fianchi della star.

La 55enne ha scelto di abbinare all’abito – già molto importante di suo – degli accessori molto semplici: un paio di orecchini pendenti d’argento e alcuni anelli dello stesso materiale. Le scarpe, poi, sono un altro punto forte dell’outfit: l’attrice ha sfoggiato un paio di décolleté a punta olografiche con un tacco a spillo sottile che slanciava molto la sua figura.

Per completare il look, la star internazionale ha optato per un trucco molto leggero (labbra nude e make-up occhi leggermente più accentuato), e un hair style raccolto molto elegante, con maxi ciuffo che ricadeva morbido sulla fronte e qualche ciocca lasciata sciolta, ad arte, ad incorniciarle il viso.

Durante i People’s Choice Awards di quest’anno, condotti da Kenan Thompson, sono stati consegnati quaranta premi. Tra le star premiate ci sono Kim Kardashian, che ha ottenuto il Fashion Icon Award, Dwayne Johnson, con il People’s Champion of 2021 e Christina Aguilera decretata Music Icon 2021. Durante la serata anche una performance speciale di H.E.R., che ha celebrato la musica di Marvin Gaye.