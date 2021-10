I cinque film horror da vedere assolutamente per un Halloween perfetto

La notte più spaventosa dell’anno è alle porte, e non vogliamo certo farci trovare impreparati. E per festeggiare Halloween non c’è niente di meglio di un film (o, perché no, una maratona di film) a tema. Dai grandi classici alle nuove uscite, ecco una breve guida alle migliori pellicole horror per una serata perfetta.

Saint Maud. Uscito nel Regno Unito nel 2020, in Italia è sbarcato sulla piattaforma Rakuten TV nel 2021. Maud (Morfydd Clark), un’infermiera estremamente devota al lavoro e ai suoi pazienti, viene assunta da Amanda (Jennifer Ehle), ex ballerina malata terminale. Ben presto la ragazza sviluppa una vera e propria ossessione per la sua paziente, fino a trasformare le cure in una folle missione divina per salvare la sua anima. Considerato uno dei migliori film horror degli ultimi anni, è disponibile su Amazon Prime Video. Scappa – Get out. Uscito nel 2017, è il primo film dell’orrore diretto da Jordan Peele, che unisce la satira politica alla questione razziale. Chris Washington (Daniel Kaluuya), fotografo afroamericano, vuole conoscere i genitori della fidanzata (Allison Williams). Ma deve fare i conti con una famiglia bianca e benestante. La sua mente comincia a vacillare, e nella casa iniziano a succedere fatti inquietanti e imprevisti. Accolto molto positivamente da pubblico e critica, il film è visibile in streaming su Amazon Prime Video. Annabelle. Spin off di The Conjuring – L’evocazione, il film del 2014 si concentra esclusivamente sull’inquietante bambola Annabelle. Quest’ultima era un regalo di John (Ward Horton) alla moglie Mia (Annabelle Wallis), incinta. Ma una notte la loro casa viene invasa da una setta satanica, che trasforma la bambola in un essere malvagio. Il film è disponibile in streaming su Netflix e su Amazon Prime Video. Se volete fare una maratona per l’intera notte di Halloween, eccovi accontentati: sulle stesse piattaforme ci sono le due pellicole successive, Annabelle 2: -The creation (che in realtà è un prequel) e Annabelle 3. Shining. Un classico che non ha bisogno di presentazioni. Un cult per gli amanti dell’horror, ma anche per chi non è appassionato del genere. Nel 1980, Stanley Kubrick dirige Jack Nicholson e Shelley Duvall nel celeberrimo film tratto dal romanzo di Stephen King, in cui Jack, aspirante scrittore con problemi di alcolismo, accetta di trasferirsi con la moglie Wendy e il figlio all’Overlook Hotel, per fare il guardiano. Un must intramontabile, che non può mancare la notte del 31 ottobre. Disponibile su Amazon Prime Video. Suspiria. Un altro capolavoro del cinema dell’orrore, questa volta firmato da Dario Argento nel 1977. Considerato uno dei migliori film del regista (insieme a Profondo Rosso), è il primo capitolo della cosiddetta trilogia delle tre madri, seguito da Inferno e La terza madre. La storia è ambientata in un’accademia di danza di Friburgo, dove Susy Benner (Jessica Harper) si imbatte in streghe, incantesimi, ma anche omicidi e paura. La pellicola si trova in streaming su Netflix.