Emma Watson è tornata a parlare di Tom Felton, svelando un aneddoto che ha fatto letteralmente impazzire tutti i fan dei due attori, (che per anni hanno sperato – e sperano – che tra di loro ci sia del tenero). E in effetti, proprio in un’intervista rilasciata in occasione dell’uscita di Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, – la reunion a vent’anni di distanza dal primo film della saga dedicata al maghetto -, Emma Watson ha ammesso di aver avuto una cotta per Tom Felton, quando si sono conosciuti sul set di Harry Potter e la Pietra Filosofale.

“Sono entrata nella stanza dove facevamo lezione – ha raccontato – Il compito che ci era stato dato era disegnare come pensavamo che fosse Dio e Tom aveva disegnato una ragazza su uno skateboard con il cappellino al contrario. E non so come dirlo…mi sono innamorata di lui. Ogni giorno arrivavo e controllavo il suo numero sul call sheet [l’elenco degli attori presenti a una giornata di riprese], aveva il numero sette. E se il suo nome era sul call sheet, diventava un giorno extra entusiasmante“.

Del resto, i due, hanno da sempre un rapporto molto speciale, basato su un’amicizia molto profonda e stima reciproca. E in numerose interviste Felton ha sempre parlato bene della sua collega. Ad esempio, in un intervento ad Entertainment Tonight, ha ammesso che tra di loro c’è senza dubbio qualcosa di profondo e intenso, che li lega da molto tempo.

“Siamo qualcosa, se questo ha senso. Siamo molto uniti da un lungo tempo. Io la adoro. Penso che lei sia fantastica“, ha spiegato il 34enne. “Ha tutta la mia stima. Penso che fare parte ci ciò di cui noi tutti abbiamo fatto parte, ma essere l’unica ragazza e sicuramente la più giovane sul set, crescere con quello con cui è cresciuta, è stato incredibilmente entusiasmante“.