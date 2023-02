La nuova foto per i 18 anni di Hashem di Giordania

Hashem di Giordania è il figlio più giovane dei sovrani Rania e Abd Allah II. Il 30 gennaio 2023 ha compito diciotto anni e la Casa Reale ha festeggiato questo traguardo importante con una nuova foto dela principe. L’immagine è stata poi condivisa su Instagram da sua madre, la regina. “Buon compleanno! Che Dio ti benedica con tutta la gioia che tu dai a me e a tutti quelli che ti circondano”, ha scritto Rania a corredo dello scatto.

Di Hashem di Giordania si sa davvero poco, se non che si è diplomato alle scuole superiori. Non è ancora chiaro che svolta prenderà il suo futuro: se opterà per la carriera militare (come la sorella Salma, che nel gennaio 2020 è diventata la prima donna pilota delle Forze armate giordane) o se preferirà continuare gli studi negli Stati Uniti.

Ma quello del piccolo di famiglia non è l’unico evento gioioso che la corte hashmita festeggia. La famiglia reale, infatti, ha in programma ben due royal wedding! A luglio 2022, infatti, ad annunciare il fidanzamento ufficiale con il finanziere Jameel Alexander Thermiotis era stata la secondogenita Iman. Solo il mese successivo, l’aveva seguita l’erede al trono Al Hussein, che si era deciso a fare il grande pass chiedendo la mano di Raiwa Al Saif.

La particolarità di questi avvenimenti è che, prima degli annunci ufficiali, nessuno sapeva nulla (né aveva sentito parlare) dei rispettivi futuri consorti dei figli di Rania e Abd Allah II. Non si sapeva nemmeno che esistessero queste coppie. Del resto, è previsto dai costumi della monarchia hashemita che i fidanzamenti vengano alla luce solo quando i protagonisti si decidono a fidanzarsi ufficialmente.

Sarà così anche per il neodiciottenne? È abbastanza inutile speculare sul fatto che Hashem sia impegnato meno, perché molto probabilmente la situazione sentimentale del principe si conoscerà solo a un passo dalle sue nozze.