Rania di Giordania ci insegna ad osare con i colori con il suo cappotto rosa

Che Rania di Giordania sia una regina anche nello stile è un dato di fatto. Sempre impeccabile, nei suoi outfit unisce eleganza e semplicità, riuscendo ad essere perfetta in ogni occasione. E lo ha dimostrato ancora una volta durante una visita alla cooperativa femminile Tal Al Rumman, nel governatorato di Balqa, sfoggiando un capospalla che ci fa venire voglia di primavera. Certo, si tratta sempre di un cappotto invernale, ma in una tonalità di rosa pastello che ci fa dimenticare le giornate fredde e grigie di gennaio.

In occasione della giornata trascorsa in compagnia delle donne che fanno parte di questa importante cooperativa, Queen Rania ha scelto un outfit semplice ma sofisticato, perfetto per esempio per un incontro di lavoro. Ad un paio di classici pantaloni neri a sigaretta, con le pinces in vita e il taglio dritto, la regina di Giordania ha abbinato un maglioncino bianco a girocollo e un paio di scarpe basse. Ma il pezzo forte dell’intero look è sicuramente il cappotto di lana rosa, che ci insegna ad osare con i colori, lasciando per un attimo da parte i soliti capispalla neri o color cammello (che si confermano comunque degli evergreen).

Quello scelto dalla regina Rania è un modello a camicia: lungo fino all’altezza dei fianchi, con il colletto non troppo ampio, i polsini sottolineati dai bottoni beige e due maxi tasche sulla parte anteriore che rendono il tutto ancora più casual. Il punto vita, poi, è messo in evidenza da una cintura dello stesso colore e tessuto del cappotto, annodata nel punto giusto, in modo da sottolineare la silhouette. Per completare questo outfit, che ci ha fatto innamorare a prima vista, la Queen ha scelto un beauty look semplice ma d’effetto. Come nella maggior parte delle occasioni, infatti, i capelli sono sciolti, con una piega leggermente mossa che le incornicia perfettamente il viso. Il make up, invece, è delicato e naturale, con il focus sugli occhi.